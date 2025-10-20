GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Nachmittag kräftig

DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.015 +1,5%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,72 -1,0%Gold4.351 +2,4%
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,7 Prozent auf 2,21 USD.

Das Papier von GoPro legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,7 Prozent auf 2,21 USD. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 2,21 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,05 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 192.493 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 3,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 38,10 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 453,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,03 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GoPro-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

