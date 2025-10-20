GoPro Aktie News: GoPro springt am Abend an

DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.016 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.360 +2,6%
20.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,0 Prozent auf 2,15 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,0 Prozent auf 2,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 2,23 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,05 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 670.299 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 439,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 152,64 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,22 Mio. USD umgesetzt worden waren.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. GoPro dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

