GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

21.08.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1,22 USD.

Die Aktie notierte um 20:05 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 1,22 USD. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,18 USD ab. Bei 1,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 167.648 GoPro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,37 USD) erklomm das Papier am 24.07.2025. 94,26 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 67,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,22 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

