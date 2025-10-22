GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 19,3 Prozent auf 2,63 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 19,3 Prozent auf 2,63 USD. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,67 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 1.929.884 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 84,83 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 11.08.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 152,64 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 186,22 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GoPro-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.
