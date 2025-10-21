GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 2,11 USD.
Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,6 Prozent auf 2,11 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 2,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 313.710 Stück.
Bei einem Wert von 3,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 30,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,40 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 81,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.
GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird GoPro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.
