GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Mittwochabend fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 2,28 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 2,28 USD zu. Die GoPro-Aktie legte bis auf 2,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,28 USD. Bisher wurden heute 5.185.996 GoPro-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,85 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor