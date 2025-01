GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 1,06 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 1,06 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 1,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 66.835 GoPro-Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,39 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 221,33 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,04 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 07.11.2024. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 258,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,30 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,441 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

