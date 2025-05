GoPro Aktie News: GoPro wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 0,579 USD.

Die GoPro-Aktie notierte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 0,579 USD. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,568 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,568 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.929 Stück gehandelt.

Am 18.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,760 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 67,080 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,398 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 45,468 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 12.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -2,24 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 155,47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Gewinn in Höhe von 0,037 USD je Aktie aus.

