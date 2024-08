GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich GoPro

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 1,28 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 1,28 USD. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 30.004 Stück.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 207,42 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 9,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 06.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 186,22 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,02 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD je GoPro-Aktie.

