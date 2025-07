GoPro Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von GoPro

GoPro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,8 Prozent auf 1,45 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 5,8 Prozent auf 1,45 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 1,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,48 USD. Zuletzt wechselten 1.246.061 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2025 markierte das Papier bei 2,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 63,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 72,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 12.05.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 134,31 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 155,47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die GoPro-Bilanz für Q2 2025 wird am 11.08.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor