GoPro Aktie News: Bullen treiben GoPro am Montagabend an

So bewegt sich GoPro

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GoPro. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 27,3 Prozent auf 1,54 USD.

Um 20:08 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 27,3 Prozent auf 1,54 USD nach oben. Bei 1,61 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,22 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 2.065.912 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 35,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 74,14 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

