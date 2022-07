GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel GoPro 5,85 EUR

Die Aktie notierte um 26.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 5,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 5,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4 GoPro-Aktien.

Bei einem Wert von 10,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Bei einem Wert von 5,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 12,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.05.2022 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 216,71 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,68 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von GoPro wird am 04.08.2022 gerechnet. GoPro dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,894 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

