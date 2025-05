GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Verlusten

GoPro im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 0,630 USD.

Die GoPro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,630 USD abwärts. Die GoPro-Aktie sank bis auf 0,626 USD. Bei 0,635 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 29.090 GoPro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2024 bei 1,760 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 179,498 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,398 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,748 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 12.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 134,31 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 155,47 Mio. USD umsetzen können.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,037 USD je GoPro-Aktie belaufen.

