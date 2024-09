GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Montagnachmittag fester

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 1,37 USD.

Um 15:52 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1,37 USD nach oben. Die GoPro-Aktie legte bis auf 1,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,33 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.919 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 177,01 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (1,16 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 186,22 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,74 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,063 USD je GoPro-Aktie stehen.

