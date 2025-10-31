GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von GoPro konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 1,93 USD. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 1,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 684.616 Stück.

Bei 3,05 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 58,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 383,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD im Vergleich zu 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GoPro.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

