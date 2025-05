Großbritannien: Industriestimmung erholt sich überraschend etwas

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung ausgehend von einem niedrigen Niveau überraschend verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im April um 0,5 Punkte auf 45,4 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 44 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Im März hatte der Indikator für die Stimmung in den Industriebetrieben den tiefsten Stand seit dem Sommer 2023 erreicht. Trotz des jüngsten Anstiegs befindet er sich seit mittlerweile sieben Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter diese Marke deuten auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Obwohl sich die Stimmung im April etwas verbesserte, sprach S&P Global-Experte Rob Dobson von widrigen globalen Marktbedingungen für die Industriebetriebe. Außerdem verwies er auf einen steigenden Kostendruck und auf Lieferketten, die sich zunehmend verschlechtern. Im April sei es zu einem weiteren Rückgang bei der Produktion gekommen. Außerdem hätten die befragten Unternehmen festgestellt, dass die angekündigten US-Zölle "spürbare Auswirkungen haben", sagte Dobson./jkr/jha/