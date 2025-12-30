DAX24.533 +0,2%Est505.823 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 +2,6%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.530 +1,3%Euro1,1716 -0,3%Öl60,82 -0,2%Gold4.386 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Rüstungsaktien: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- freenet, Nike im Fokus
Top News
Dezember 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Dezember 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Nike-Aktie mit Kurssprung: CEO Elliott Hill weitet Investment in Millionenhöhe aus Nike-Aktie mit Kurssprung: CEO Elliott Hill weitet Investment in Millionenhöhe aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Großbritannien: Industriestimmung hellt sich weniger als erwartet auf

02.01.26 11:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Dezember weniger als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg um 0,4 Punkte auf 50,6 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist zwar der höchste Stand seit September 2024. Zunächst war aber ein deutlicherer Anstieg auf 51,2 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Wer­bung

Der Indikator liegt damit knapp über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. "Der Inlandsmarkt blieb ein positiver Wachstumsmotor", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Das Neugeschäft bei den Exporten sei zwar seit fast vier Jahren rückläufig, aber hier zeigten sich deutliche Tendenzen hin zu einer Stabilisierung./jsl/jkr/zb