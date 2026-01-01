DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -1,4%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.999 -0,4%Euro1,1629 -0,1%Öl64,42 -1,5%Gold4.604 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen in Rot -- thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont im Fokus
Top News
"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie "Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Großhandelspreise steigen zum Jahresende 2025 moderat

15.01.26 08:13 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel haben das Jahr 2025 mit einem leichten Plus abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Preise im Dezember um 1,2 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Damit hat sich der Preisanstieg im Vergleich zum November, als die Teuerungsrate noch bei 1,5 Prozent gelegen hatte, etwas abgeschwächt. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Großhandelspreise im Dezember sogar leicht um 0,2 Prozent.

Wer­bung

Hauptverantwortlich für das Preisplus gegenüber dem Vorjahr war im Dezember vor allem der deutliche Anstieg bei Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und entsprechendem Halbzeug. In diesem Bereich lagen die Preise im Durchschnitt um 34,6 Prozent höher als im Dezember des Vorjahres; auch im Vergleich zum Vormonat wurde ein deutlicher Zuwachs von 4,9 Prozent verzeichnet.

Im Jahresdurchschnitt 2025 erhöhten sich die Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozent. Dies markiert eine Trendwende zum Vorjahr 2024, in dem die Preise im Schnitt noch um 1,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen hatten. Neben den Metallpreisen prägte vor allem die Entwicklung bei Nahrungs- und Genussmitteln sowie Getränken und Tabakwaren das Gesamtjahr: Diese Güter verteuerten sich im Jahresdurchschnitt um 3,9 Prozent und hatten damit einen entscheidenden Einfluss auf die allgemeine Preissteigerung im Großhandel.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 02:14 ET (07:14 GMT)