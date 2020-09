HeidelbergCement-Aktie fest: Norwegen fördert CCS-Projekt von HeidelbergCement

Die norwegische Regierung schlug dem Parlament das vor zweieinhalb Jahren in die engere Wahl genommene Vorhaben vor, wie der Baustoffhersteller mitteilte. HeidelbergCement will in seinem Zementwerk die weltweit erste CCS-Anlage in industriellem Maßstab errichten.

Norwegens Regierung will das Vorhaben Longship, an dem auch die Ölkonzerne Equinor, Shell und Total beteiligt sind, mit 16,8 Milliarden Kronen (1,54 Milliarden Euro) unterstützen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für "Longship" in den ersten zehn Jahren auf knapp 2,3 Milliarden Euro (25,1 Milliarden Kronen).

HeidelbergCement-CEO Dominik von Achten nannte das Projekt einen "wichtigen Baustein unserer Klimastrategie. Es wird uns in die Lage versetzen, die beim Zementproduktionsprozess unvermeidbar entstehenden Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren", wie er sagte.

Die CCS-Technik ist allerdings umstritten. Ausgeschöpfte Erdgas-Felder werden zwar von Experten zwar als geeignete CO2-Speicher angesehen. Doch in Deutschland war CCS bereits auf heftigen Widerstand von Bürgerinitiativen gestoßen. Die Bundesregierung hat deshalb auf konkrete Vorhaben verzichtet.

Für die Papiere von HeidelbergCement geht es am Dienstag auf der Handelsplattform XETRA kurz nach Börsenstart um 1,09 Prozent nach oben auf 50,30 Euro.

