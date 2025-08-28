Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Eli Lilly will Abnehmtablette noch 2025 zur Zulassung einreichen. Mercedes-Benz stößt Nissan-Anteile ab. Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung. Interactive Brokers ersetzt Walgreens im S&P 500. Trump droht China erneut mit Zöllen. SFC Energy will Kosten senken. RENK startet bahnbrechendes Getriebeprojekt. Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch BoA.
