DAX25.276 -0,3%Est506.021 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,0%Nas23.553 +0,1%Bitcoin81.791 -0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl64,50 +1,0%Gold4.588 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas tiefer ins Wochenende -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

Grüne Woche geht weiter - Große Demo geplant

16.01.26 17:47 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Anlässlich der Grünen Woche demonstrieren an diesem Samstag (ab 12.00 Uhr) wieder Tausende Menschen in Berlin für eine umwelt- und tiergerechtere Landwirtschaft. Aufgerufen hat wie jedes Jahr das Bündnis "Wir haben es satt!", ein Zusammenschluss aus rund 60 landwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Wer­bung

Sie werfen der Bundesregierung unter anderem Rückschritte in der Agrarpolitik vor. Ein Kritikpunkt ist etwa die neuerliche Verschiebung einer staatlichen Tierhaltungskennzeichnung, die jetzt erst Anfang 2027 kommen soll. Unter der Überschrift "Bürokratieabbau" werde zudem die Axt an Regelungen für Klima-, Umwelt- und Tierschutz gelegt.

Während die Kritiker in der Berliner Mitte protestieren, treffen sich auf der Grünen Woche die Agrarminister und -ministerinnen der Länder auf ihrer Konferenz zu der Messe. Dort soll es unter anderem um den Zugang zu sauberem Trinkwasser gehen.

Die am Freitag gestartete Agrarmesse geht in ihr erstes Besucherwochenende. Bis kommende Woche Sonntag werden auf der Landwirtschaftsschau rund 325.000 Besucherinnen und Besucher erwartet./sam/maa/DP/stw