Aroundtown startet Aktienrückkauf für bis zu 500 Millionen Euro - Aktie profitiert

Bis zum Jahresende können bis zu 120 Millionen Aktien zu einem maximalen Volumen von 500 Millionen Euro an der Börse gekauft werden, wie das Immobilienunternehmen mitteilte. Der Rückkauf werde am Mittwoch beginnen und laufe bis zum Ende des Jahres. Maximal will der Konzern 8,9 Prozent der Stimmrechte einsammeln.

Aroundtown erklärte, man mache vom günstigen Kursniveau Gebrauch. Das Unternehmen, das kürzlich mit TLG Immobilien fusionierte, hat für 400 Millionen Euro Immobilien verkauft, die entweder nicht Teil des Krengeschäftes sind oder deren Potenziale bereits gehoben wurden. Für 220 Millionen Euro seien die Verkäufe bereits abgeschlossen, hieß es.

Der Aktienrückkauf kommt anstelle einer Dividendenzahlung, die Aroundtown angesichts der ungewissen wirtschaftlichen Aussichten im Zuge der Coronavirus-Pandemie vor knapp zwei Wochen zunächst abgeblasen hat. Ende Mai hieß es, man bereite stattdessen ein Rückkaufprogramm vor.

Anleger feiern Aktienrückkäufe von Aroundtown

Die Freude über bevorstehende Aktienrückkäufe hat die Aktien von Aroundtown am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte März katapultiert. Die Papiere des Spezialisten für Gewerbeimmobilien fielen in der ohnehin stark gefragten Branche via XETRA mit einem Kursgewinn von mehr als 12,67 Prozent auf 5,57 Euro auf. Seit dem Tief des vierwöchigen Corona-Crash von Mitte März bei 2,884 Euro erholten sie sich damit wieder um 92 Prozent. Bis zum Rekordhoch im Februar bei 8,882 Euro fehlt aber noch einiges.

Die Luxemburger kündigten am Morgen an, dass sie von diesem Mittwoch an bis zum Jahresende für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen werden - und damit bis zu 8,9 Prozent aller stimmberechtigten Aktien.

Analyst Thomas Rothaeusler von der Investmentbank Jefferies lobte diesen Schritt als enorm wertsteigernd angesichts der niedrigen Aktienbewertung mit einem massiven Abschlag gegenüber dem Nettovermögenswert von 44 Prozent.

Gleichzeitig gab Aroundtown auch bekannt, wer das Unternehmen nach der Übernahme des Konkurrenten TLG künftig führen wird. Rothäusler sprach von einem starken Managementteam.

