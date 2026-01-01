Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Frei leben statt reich träumen - Teil 2

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Japans Notenbank hält Leitzins stabil. Oracle-Aktie: Neue US-Firma für TikTok steht. Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt. JPMorgan: Trump reicht wegen Kontoschließungen Klage ein. Tesla-Chef Musk: Optimus soll Ende 2027 in den Verkauf kommen.