Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf

23.01.26 11:04 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Januar stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Der Indikator liegt damit noch deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen geringfügigen Anstieg auf 51,5 Punkte erwartet. Der Indikator erreichte so den höchsten Stand seit 21 Monaten.

In der Industrie und im Dienstleistungssektor verbesserte sich der Indikator. Besonders deutlich war der Zuwachs im Dienstleistungsbereich. In beiden Sektoren war der Anstieg stärker als erwartet. Alle Werte liegen jeweils über der Wachstumsschwelle.

"Britische Unternehmen legten im Januar einen Gang zu und zeigten angesichts der jüngsten geopolitischen Spannungen eine ermutigende Widerstandsfähigkeit", kommentierte Chris Williamson Chefvolkswirt von S&P Global. "Die Unternehmen melden eine höhere Nachfrage sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, was zu dem schnellsten Produktionswachstum seit April 2024 geführt hat."/jsl/jkr/jha/