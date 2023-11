Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,38 Prozent fester bei 13.478,28 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,516 Prozent höher bei 13.362,85 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.294,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13.344,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13.520,28 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 5,71 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 03.10.2023, einen Stand von 13.059,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13.959,72 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 10.342,94 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 29,76 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.446,55 Punkten. Bei 10.265,04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Expedia (+ 18,84 Prozent auf 112,71 USD), FARO Technologies (+ 13,21 Prozent auf 16,54 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 12,86 Prozent auf 5,66 USD), JetBlue Airways (+ 11,99 Prozent auf 4,39 USD) und Nektar Therapeutics (+ 11,31 Prozent auf 0,55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Park-Ohio (-8,98 Prozent auf 25,35 USD), Olympic Steel (-6,59 Prozent auf 50,31 USD), Escalon Medical (-6,27 Prozent auf 0,18 USD), Donegal Group B (-5,53 Prozent auf 13,32 USD) und Provident Financial (-3,28 Prozent auf 11,20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.851.523 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,559 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,48 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 51,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net