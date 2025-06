Aktienanalysen der Woche: Renk, Adobe und Commerzbank



RENK:





Einen modernen Wendepunkt markierte der Einstieg des Finanzinvestors Triton im Jahr 2020, gefolgt vom erfolgreichen Börsengang im Februar 2024. Seitdem ist RENK erst in den SDAX und inzwischen sogar in den MDAX aufgestiegen – unterstützt durch volle Auftragsbücher, starkes Umsatzwachstum und eine politische Großwetterlage, die Rüstungstitel wieder in den Fokus rückt. Heute steht das Unternehmen mit rund 4.000 Mitarbeitenden für technologische Innovationskraft – sowohl im militärischen als auch zunehmend im zivilen Bereich. Wie sich die Aktie aktuell schlägt und welche Impulse die neuesten Quartalszahlen geben, beleuchten wir im zweiten Teil des Videos.





Renk Aktienanalyse









ADOBE:





Trotz glänzender Quartalszahlen sorgt der Ausblick für Enttäuschung – vor allem im wachsenden KI-Segment, das Erwartungen nicht erfüllen konnte und den Kurs kurzfristig belastete. Adobe setzt stark auf generative KI über seine Adobe‑Sensei- und Firefly-Plattformen – doch die hohe Bewertung lässt kaum Spielraum für Überraschungen. Wir analysieren, ob die Aktie nach dem Rücksetzer wieder in drehen kann – oder ob Anleger Geduld zeigen sollten.





Adobe Aktienanalyse









COMMERZBANK:





Die Commerzbank glänzt mit starken Q1-Zinserträgen und kommt bei Anlegern damit immer besser an, Analysten sehen weiterhin Chancen im Geschäftsmodell . Technisch betrachtet befindet sich die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend, getrieben von anziehenden Zinsmargen und positiver Branchenstimmung. In der Analyse wird thematisiert, wie viel Luft im aktuellen Momentum noch steckt – und welche Faktoren die weitere Kursentwicklung prägen könnten.





Commerzbank Aktienanalyse









