Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Am Donnerstag ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 20.630,66 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,122 Prozent auf 20.636,48 Punkte an der Kurstafel, nach 20.611,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20.655,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20.495,14 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,684 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19.714,99 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2025, den Wert von 16.387,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18.647,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 7,00 Prozent nach oben. Bei 20.655,39 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Bassett Furniture Industries (+ 12,65 Prozent auf 19,14 USD), JetBlue Airways (+ 7,80 Prozent auf 4,56 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,73 Prozent auf 8,78 USD), Anika Therapeutics (+ 5,75 Prozent auf 11,78 USD) und Century Aluminum (+ 5,03 Prozent auf 19,41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Methode Electronics (-25,17 Prozent auf 7,70 USD), AXT (-11,02 Prozent auf 2,26 USD), Autodesk (-6,89 Prozent auf 286,11 USD), Modine Manufacturing (-6,11 Prozent auf 92,65 USD) und NetScout Systems (-5,50 Prozent auf 22,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37.850.061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,387 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Park-Ohio-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

