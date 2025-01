Gute Stimmung in Wien: ATX in der Gewinnzone

ATX-Entwicklung

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Freitag gewinnt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,37 Prozent auf 3.866,39 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 119,087 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent fester bei 3.852,33 Punkten, nach 3.852,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.846,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.870,80 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0,562 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, den Stand von 3.663,01 Punkten. Der ATX verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Wert von 3.526,66 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, wies der ATX einen Stand von 3.456,48 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,73 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3.870,80 Punkte. Bei 3.609,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 2,23 Prozent auf 22,04 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,72 Prozent auf 77,00 EUR), DO (+ 1,35 Prozent auf 194,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 34,80 EUR) und Verbund (+ 1,23 Prozent auf 73,85 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen CPI Europe (-1,90 Prozent auf 16,52 EUR), Lenzing (-1,57 Prozent auf 25,05 EUR), Erste Group Bank (-1,41 Prozent auf 59,94 EUR), Österreichische Post (-0,85 Prozent auf 29,25 EUR) und Telekom Austria (-0,25 Prozent auf 8,03 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 128.752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,292 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 4,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net