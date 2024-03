Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen

ATX aktuell

Der ATX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag springt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,69 Prozent auf 3.371,09 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 108,878 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 3.347,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3.348,13 Punkten am Vortag.

Bei 3.347,11 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3.371,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,405 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 01.02.2024, den Stand von 3.450,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, wies der ATX einen Wert von 3.316,68 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 01.03.2023, einen Stand von 3.504,74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 1,20 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.489,80 Punkten. 3.305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 1,55 Prozent auf 59,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,30 Prozent auf 37,38 EUR), Telekom Austria (+ 1,09 Prozent auf 7,42 EUR), Lenzing (+ 0,86 Prozent auf 29,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,84 Prozent auf 42,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,19 Prozent auf 116,60 EUR), Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,90 EUR), Raiffeisen (-0,16 Prozent auf 19,21 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 26,85 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 29.542 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 23,277 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net