Carl Zeiss Meditec-Aktie in Rot: Zunehmender Optimismus für Geschäftsjahr

Die EBIT-Marge dürfte nun das obere Ende der bisher angepeilten Spanne von 19 bis 21 Prozent erreichen. Nach neun Monaten liegt das Unternehmen aus Jena bei 20,7 Prozent. Mittelfristig dürfte sich die Rendite auf ein Niveau "nachhaltig oberhalb" von 20 Prozent entwickeln.

Der Umsatz stieg in den neun Monaten per Ende Juni um gut ein Zehntel auf 1,33 Milliarden Euro, wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte. Das operative Ergebnis (EBIT) sank dagegen wegen Kosten für neue Produkte um 2,5 Prozent auf 275,9 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg dagegen auf 2,14 (2,04) Euro.

Im laufenden Geschäftsjahr werde der Umsatz mindestens "um die" 1,8 Milliarden Euro erwartet, so Carl Zeiss Meditec weiter. Bisher hatte das Unternehmen Erlöse mindestens in Höhe des Marktwachstums in Aussicht gestellt. Vergangenes Jahr wurde ein Umsatz von 1,65 Milliarden Euro erzielt.

Zeitweise verliert die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel 3,75 Prozent auf 136,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec , Carl Zeiss Meditec