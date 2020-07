Sartorius bestätigt Mittelfristprognose lediglich - Sartorius-Aktie verliert

Bis 2025 soll der Umsatz auf rund vier Milliarden Euro steigen und die bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei etwa 28 Prozent liegen, wie das MDAX -Schwergewicht am Dienstag bei der Vorlage des detaillierten Halbjahresberichts mitteilte. Grundlage dafür sei, dass sich die mittelfristigen Fundamentaldaten der Biopharma-Branche unverändert darstellten.

"So ist derzeit nicht absehbar, dass sich die aktuelle Zusatznachfrage aus den Bereichen Impfstoffe und antivirale Medikamente zu einer nachhaltigen Erhöhung der Nachfrage in diesen Bereichen entwickeln wird", hieß es in der Mitteilung. "Zudem zeichnet sich ab, dass sich die Marktzulassung einiger Biopharmaka aufgrund von pandemiebedingt verschobenen klinischen Testreihen verspäten könnte. Eine Quantifizierung der Auswirkungen dieser verschiedenen Effekte ist derzeit weder der Höhe noch dem Zeitpunkt nach zuverlässig möglich."

Sartorius hatte vergangene Woche bereits die Eckdaten für das erste Halbjahr veröffentlicht und dabei auch die Prognose für 2020 erhöht. Dies hatte die ohnehin schon seit einiger Zeit anhaltende Rally der Aktie befeuert. So legte der Kurs der im MDAX notierten Vorzugsaktie seitdem um zehn Prozent auf ein Rekordniveau zu. Damit summiert sich das Kursplus in diesem Jahr bereits auf 80 Prozent. Sartorius ist an der Börse damit inzwischen mehr als 23 Milliarden Euro wert.

Sartorius-Aktien gehen nach Rekordhoch in die Knie

Nach einem Rekordhoch von 347,80 Euro in den ersten Handelsminuten haben sich einige Anleger am Dienstag von Sartorius-Aktien verabschiedet. Die Papiere des Pharma- und Laborausrüsters rutschten via XETRA um gut 6,5 Prozent auf 325 Euro ab, bevor sie sich wieder etwas stabilisierten. Am späten Vormittag beläuft sich das Minus noch auf 3,32 Prozent. Die Aktie kostet somit noch 332,40 Euro. Seit dem Tief des Corona-Crashs bei knapp über 164 Euro konnten sich die Papiere des Krisengewinners inzwischen mehr als verdoppelt.

Analyst Richard Vosser von JPMorgan sprach mit Blick auf den Zwischenbericht von einer durch die Bank starken Entwicklung im zweiten Quartal. Die Papiere hätten jedoch bereits auf die vorab bekannten Eckdaten stark reagiert. Er erinnerte zudem an die Unsicherheit beim Unternehmen, wie viel Corona-Schwung sich als nachhaltig erweise. Daher sei trotz erhöhter Jahresziele der mittelfristige Ausblick unverändert geblieben.

Die Kursziele der meisten Experten haben Sartorius-Aktien inzwischen erreicht. Eine der Ausnahmen sind die 360 Euro des Metzler-Experten Hendrik König. Die Privatbank strich die Papiere tags zuvor gleichwohl aus ihrer deutschen Empfehlungsliste, weil er anderswo mehr Potenzial gebe.

(dpa-AFX)

Bildquellen: Sartorius