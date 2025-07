Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Freitagmittag fester

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 211,40 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 211,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,60 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.927 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 38,13 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,45 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,839 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,10 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 16.04.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 15.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

