Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 212,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 212,00 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 212,60 EUR zu. Bei 212,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.286 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 27,40 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 21,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,839 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,10 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.04.2025. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,14 EUR im Jahr 2025 aus.

