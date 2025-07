Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 211,70 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 211,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 211,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 211,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 670 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 37,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,839 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,10 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 16.04.2025. Das EPS belief sich auf 0,71 EUR gegenüber 0,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Sartorius vz-Aktie.

