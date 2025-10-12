DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin97.923 +2,6%Euro1,1620 +0,2%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Qantas-Aktie: Daten von Millionen Qantas-Kunden nach Cyberangriff öffentlich Qantas-Aktie: Daten von Millionen Qantas-Kunden nach Cyberangriff öffentlich
Hamas-Kreise: Geisel-Übergabe an drei Orten im Gazastreifen

12.10.25 18:25 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas will die vor zwei Jahren verschleppten Geiseln, die noch am Leben sind, an drei verschiedenen Orten des Gazastreifens an Mitarbeiter des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Hamas-Kreisen. Als Zeitpunkt der Übergabe wurde Montagmorgen genannt. Nach israelischen Berichten könnte dies aber schon vorher geschehen.

Übergeben sollen im Rahmen der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas auch möglichst alle toten Geiseln übergeben werden. Eine 72 Stunden lange Frist für die Übergabe läuft am Montagmittag ab.

Nach Angaben Israels sind von den insgesamt 48 Geiseln noch 20 am Leben. Es besteht die Sorge, dass die Hamas nicht alle sterblichen Überreste übergeben könnte. Als Hintergrund waren in Medienberichten die massiven Zerstörungen im Gazastreifen genannt worden, die ein Auffinden der Leichen verhindern könnten./czy/edr/DP/men