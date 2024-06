Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Marktbericht

Der Euro STOXX 50 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,16 Prozent schwächer bei 5.026,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,271 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,067 Prozent auf 5.031,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5.034,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5.026,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.031,04 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,034 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.078,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.000,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.347,55 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,37 Prozent. Bei 5.121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 22,75 EUR), SAP SE (+ 0,75 Prozent auf 182,76 EUR), Infineon (+ 0,56 Prozent auf 38,73 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,55 Prozent auf 738,54 EUR) und Allianz (+ 0,12 Prozent auf 260,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BASF (-1,76 Prozent auf 45,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,69 Prozent auf 107,70 EUR), BMW (-1,35 Prozent auf 89,04 EUR), Air Liquide (-1,00 Prozent auf 167,79 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,91 Prozent auf 64,23 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 280.271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 377,371 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,66 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net