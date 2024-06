Nach Fed-Sitzung: DAX schwächelt vorbörslich -- Asiens Börsen uneins -- US-Notenbank lässt Leitzins unverändert -- Leonardo will offenbar Panzerbündnis mit Rheinmetall

Deutschland Europa USA Asien

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,26 Prozent auf 18.582,00 Punkte.

Der TecDAX wird vorbörslich ebenfalls tiefer gesehen. Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Vortagesgewinne am Donnerstag zunächst konsolidieren. Die Vorgaben der Wall Street geben keine eindeutigen Impulse, nachdem die Fed am Vorabend verkündete, den Leitzins wie zuvor mehrheitlich erwartet weiterhin unverändert zu lassen. Trotz dessen, dass die US-Verbraucherpreise im Mai etwas weniger stark gestiegen sind als erwartet, hält die US-Notenbank an ihrer Hochzinspolitik fest und deutet für dieses Jahr lediglich eine Zinssenkung an. "Die Fed äußerte sich vorsichtig trotz der sich abkühlenden Inflation", heißt es am Morgen von der UBS. "Auch der DAX kann mit dem Tempo der US-Techs nicht Schritt halten", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Börsen in Europa dürften verhalten in den Donnerstagshandel gehen. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich leicht in der Verlustzone. Händler blicken dem Donnerstagshandel mit einer Portion Neugier entgegen, heißt es. Nachdem am Vortag zunächst noch die besser als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise für Rallylaune gesorgt und die US-Börsen auf neue Allzeithochs katapultiert hatten, dämpften später die Aussagen der Fed die Stimmung. Der Ausblick der US-Notenbank wird als eher falkenhaft wahrgenommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen wurden im Tech-Sektor neue Bestmarken markiert. Der Dow Jones Index notierte zum Start der Sitzung höher und legte zeitweise kräftig zu. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch wieder zurück und beendete den Tag 0,09 Prozent niedriger bei 38.712,21 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte seine Anfangsgewinne zeitweise noch ausbauen und sprang zum ersten Mal über die 17.700er-Marke. Sein neues Rekordhoch liegt nun bei 17.725,39 Einheiten, zur Schlussglocke verbuchte er einen Aufschlag von 1,53 Prozent auf 17.608,44 Zähler. Anleger in den USA zeigten sich am "Super-Mittwoch" recht nervös. Als "Super-Mittwoch" werden Tage betitelt, an welchen die Veröffentlichung von Verbraucherpreisen und der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed ansteht. Im frühen Verlauf nährten sinkenden Inflationsdaten die doch schon lange wieder abgeschriebenen Zinssenkungsfantasien. Die Hoffnung wurde durch die Federal Reserve dann am Abend zerschlagen. Der Zinssatz bleibt wie gehabt in der hohen Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken