Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen

Marktbericht

Der NASDAQ 100 verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent stärker bei 16.333,49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,002 Prozent tiefer bei 16.281,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 16.282,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 16.277,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 16.415,39 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,00 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 15.877,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14.723,22 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.01.2023, den Stand von 10.741,22 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 3,41 Prozent auf 60,05 USD), Moderna (+ 3,00 Prozent auf 111,92 USD), Datadog A (+ 2,72 Prozent auf 116,09 USD), NVIDIA (+ 2,66 Prozent auf 492,75 USD) und Align Technology (+ 2,53 Prozent auf 267,97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen PepsiCo (-1,88 Prozent auf 168,25 USD), JDcom (-1,79 Prozent auf 26,68 USD), Keurig Dr Pepper (-1,70 Prozent auf 31,82 USD), Verisk Analytics A (-1,42 Prozent auf 234,58 USD) und Old Dominion Freight Line (-1,42 Prozent auf 383,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.571.280 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,622 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 7,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net