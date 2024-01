Börsen in Fernost uneins -- Siemens Healthineers zieht Krebs-Großauftrag an Land -- Neue M&A-Chefin der Deutschen Bank kommt von der Citigroup -- Airbus, BVB im Fokus

Der deutsche Leitindex verbuchte am Donnerstag nach mehrfachem Vorzeichenwechsel letztlich doch noch Gewinne.

Der DAX eröffnete etwas höher und wechselte dann mehrfach das Vorzeichen. Im Zuge der freundlichen Wall Street schloss das deutsche Börsenbarometer dann noch 0,48 Prozent fester bei 16.617,29 Punkten. Der TecDAX gab hingegen letztlich 0,99 Prozent ab auf 3.228,75 Punkte, nachdem er bereits mit Verlusten in die Sitzung gestartet war.

Nach einem verpatzten Jahresauftakt verhinderte die unverändert restriktive Haltung der US-Notenbank eine durchgreifende Erholung am deutschen Aktienmarkt: So signalisierte die Fed am Vorabend in ihrem Protokoll der letzten Zinssitzung, dass sie es nicht eilig hat, die 2022 begonnenen geldpolitischen Straffungen wieder rückgängig zu machen. "Auch wenn die US-Notenbank Fed niedrigeren Zinssätzen gegenüber aufgeschlossen ist, könnte es sein, dass sie nicht bereits im März mit der Senkung beginnt", kommentierten die Experten der Commerzbank.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken