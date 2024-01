Bayer-Aktie klar im Plus: AskBio meldet Studienerfolg mit Parkinson-Gentherapiebehandlung

Byer-Tochter

Die Bayer-Tochter AskBio hat bei der Entwicklung eines gentherapeutischen Ansatzes zur Behandlung der Parkinson-Krankheit einen ersten Erfolg erzielt.

Alle 11 Patienten vertrugen in der klinischen Phase-Ib nach 18 Monaten die Anwendung AB-1005 ohne schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen, wie Bayer mitteilte. Genaue Daten der Studie auch zu den sekundären Endpunkten sollen im zweiten Quartal veröffentlicht werden. Die Phase-II-Studie werde vorbereitet, bis zur Jahresmitte soll das Screening der Teilnehmer beginnen.

Bayer arbeitet noch an einem weiteren Ansatz zur Behandlung der weit verbreiteten neurologischen Parkinson-Erkrankung. Dabei erforscht die Tochtergesellschaft Bluerock einen Ansatz, bei der aus pluripotenten Stammzellen gewonnene dopaminerge Neuronen, die bei der Parkinson-Krankheit verloren gehen, in das Gehirn der Patienten implantiert werden. Hier soll ebenfalls im ersten Halbjahr die Phase-II-Studie beginnen.

So reagiert die Bayer-Aktie

Wie zuvor schon im Dezember setzen die Anleger bei Bayer zum Jahresstart weiter auf wieder bessere Zeiten. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte als drittgrößter DAX-Verlierer 2023 gut 30 Prozent an Wert eingebüßt. Mit einem Anstieg um 2,3 Prozent waren sie am Donnerstag nun nicht nur Spitzenreiter im DAX, sie verbuchten auch den 13. Gewinntag in Folge. Ein Tagesminus hatte es zuletzt Mitte Dezember gegeben.

Seit der Annäherung an die 30-Euro-Marke, die es Ende November im Nachgang neuer Hiobsbotschaften aus gleich zwei Sparten gab, haben die Aktien nun wieder 18 Prozent an Wert gewonnen.

In das Stimmungsbild, das von Hoffnung auf wieder bessere Zeiten geprägt ist, passte am Donnerstag das Zwischenergebnis einer Studie mit einem Parkinson-Mittel, in der ein primärer Endpunkt erreicht wurde.

Im November hatte ein neuer Tiefschlag im US-Glyphosatstreit und der Abbruch einer klinischen Studie mit dem Pharma-Hoffnungsträger Asundexian die Aktien auf ein Siebzehnjahrestief gedrückt. Erst am Tiefpunkt aus dem Jahr 2006 leiteten die Aktien eine Wende ein. Zuletzt werden bei Bayer und am Markt auch Aufspaltungsszenarien durchgespielt.

FRANKFURT (Dow Jones)/(dpa-AFX)