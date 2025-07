Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,06 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,06 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 28,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 804.521 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 9,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 34,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,86 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Bayer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,40 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

