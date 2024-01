Steigerung der Einstufung: UBS AG bewertet BASF-Aktie mit Buy

Aktie im Blick

Die BASF-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 55 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) für das Schlussquartal 2023 liege über der Konsensprognose, aber immer noch am unteren Ende der Unternehmenszielspanne, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hob er seine Schätzung für den freien Barmittelzufluss im vergangenen Jahr an und ist hier nach eigener Aussage ebenfalls optimistischer als der Konsens. Der vor Weihnachten angekündigte Führungswechsel sollte keine großen Veränderungen in der Unternehmensstrategie mit sich bringen. Insgesamt schienen Investoren wieder eher bereit, sich BASF anzuschauen./gl/mis





Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die BASF-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 09:08 Uhr bei 47,64 EUR. Also weist das Papier noch eine Aufwärtspotenzial von 23,86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.730 BASF-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 2,2 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 18:12 / GMT





