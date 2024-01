STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Der Euro STOXX 50 verbuchte heute Zuwächse.

Am Donnerstag legte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,61 Prozent auf 4.475,38 Punkte zu. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,933 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 4.451,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4.448,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4.476,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.443,42 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.414,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.099,85 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, den Wert von 3.973,97 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,41 Prozent auf 35,24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,86 Prozent auf 2,74 EUR), UniCredit (+ 1,82 Prozent auf 25,49 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 101,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,45 Prozent auf 185,10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-3,01 Prozent auf 173,76 EUR), Infineon (-2,05 Prozent auf 34,92 EUR), SAP SE (-0,50 Prozent auf 136,44 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,39 Prozent auf 44,18 EUR) und BASF (-0,14 Prozent auf 47,70 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.003.067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 361,073 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 11,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net