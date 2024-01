Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor schwächerer Eröffnung

Der DAX verliert etwa eine Stunde vor Handelseröffnung rund 0,5 Prozent auf 16.528 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio konnte der Nikkei 225 letztendlich um 0,27 Prozent zulegen auf 33.377,42 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büßt der Shanghai Composite 0,97 Prozent auf 2.925,70 Zähler ein, während der Hang Seng in Hongkong 0,87 Prozent verliert auf 16.500,63 Einheiten.

3. QIAGEN-Aktie: QIAGEN investiert verstärkt in Bioinformatik-Geschäft

Der Diagnostikkonzern QIAGEN will in den kommenden fünf Jahren verstärkt in sein Bioinformatik-Geschäft Digital Insights investieren. Zur Nachricht

4. Siemens Healthineers-Aktie: Siemens Healthineers zieht Krebs-Großauftrag an Land

Die Krebsmedizin-Sparte von Siemens Healthineers soll in den nächsten zehn Jahren die Onkologie in der kanadischen Provinz Nova Scotia auf Vordermann bringen. Zur Nachricht

5. BVB-Aktie: BVB-Kapitän Can würde sich über Sancho-Rückkehr extrem freuen

Kapitän Emre Can würde sich über eine Rückkehr seines früheren Teamkollegen Jadon Sancho zu Borussia Dortmund "extrem" freuen. Zur Nachricht

6. Airbus-Aktie: Wie die Airbus-Crew in Japan mit Umsicht eine Katastrophe verhinderte

Beim Flugzeugunglück in Tokio ist es den blitzschnellen Entscheidungen der Airbus-Besatzung und der Kooperation besonnener Passagiere zu verdanken gewesen, dass alle an Bord das Flammeninferno überlebten. Zur Nachricht

7. Deutsche Bank-Aktie: Neue M&A-Chefin der Deutschen Bank kommt von der Citigroup

Die Deutsche Bank bekommt eine neue Leiterin für das globale Geschäft mit Unternehmenszusammenschlüssen und -übernahmen (M&A). Zur Nachricht

8. Cathie Wood dennoch zuversichtlich: ARK Invest-Gründerin prognostiziert Einbruch des Bitcoin-Kurses nach Zulassung eines Bitcoin-ETF

ARK Invest-Gründerin Cathie Wood zufolge dürfte die SEC schon bald mit einer Genehmigung des Bitcoin-ETF aufwarten. Die Nachrichten könnten zwar zunächst zu einem Preissturz der Kryptowährung führen, langfristig dürfte es mit den Kursen aber nach oben gehen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu - Stabilisierung nach kräftigen Kursschwankungen

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen und konnten sich nach kräftigen Kursschwankungen im Verlauf der ersten Handelswoche des Jahres vorerst stabilisieren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 78,03 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 55 Cent auf 72,74 Dollar.

10. Euro gibt weiter nach

Der Euro hat am Freitag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0933 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0953 Dollar festgesetzt.