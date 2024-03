Handel in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich fester

ATX-Performance im Fokus

Der ATX verbuchte letztendlich Zuwächse.

Am Dienstag steht der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,32 Prozent im Plus bei 3.364,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 109,397 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,044 Prozent auf 3.351,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3.353,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.380,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.351,52 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Der ATX stand noch vor einem Monat, am 12.02.2024, bei 3.387,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3.299,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 3.445,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,41 Prozent nach unten. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.489,80 Punkten. Bei 3.305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 3,22 Prozent auf 54,50 EUR), voestalpine (+ 2,85 Prozent auf 25,28 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,24 Prozent auf 40,95 EUR), Andritz (+ 0,86 Prozent auf 58,75 EUR) und OMV (+ 0,77 Prozent auf 40,41 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-7,28 Prozent auf 107,00 EUR), Lenzing (-1,85 Prozent auf 29,10 EUR), AT S (AT&S) (-1,78 Prozent auf 17,07 EUR), Raiffeisen (-1,09 Prozent auf 18,22 EUR) und EVN (-1,02 Prozent auf 24,25 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 633.390 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,798 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

