Vor US-Inflationsdaten: DAX vor höherer Eröffnung -- Börsen in Fernost uneinig -- WACKER CHEMIE rechnet 2024 mit weiterem Gewinnrückgang -- Oracle erfüllt Umsatzerwartungen -- thyssenkrupp im Fokus

Marktbeobachtern zufolge dürften die jüngsten Rücksetzer am Dienstag zum Kauf genutzt werden. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Verbraucherpreise in den USA, die aufgrund der dortigen Sommerzeit bereits um 13:30 Uhr MEZ zur Veröffentlichung anstehen. Falls die Inflation langsamer als erwartet zurückkommen sollte, könnten die Märkte weitere Zinssenkungen der US-Notenbank auspreisen oder zeitlich später ins Jahr verschieben.

Die europäischen Börsen werden am Dienstag im Plus erwartet.

An den US-Börsen hielten sich die Anleger am Montag zurück.

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio hat der Nikkei 225 letztendlich nur noch marginale 0,06 Prozent nachgegeben auf 38.797,51 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derzeit um 0,47 Prozent zurück auf 3.053,90 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong zieht derweil um 2,64 Prozent an auf 17.026,04 Einheiten.

Auch am Dienstag ist kein einheitlicher Trend an den Börsen in Fernost auszumachen. Händler verweisen auf die US-Inflationsdaten, die im Tagesverlauf anstehen. Diese könnten die Zinsdebatte erneut befeuern, die in Japan ebenfalls geführt werde. Notenbankpräsident Kazuo Ueda wolle beim Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik zwar auf Kurs bleiben, betonte dabei aber auch die Schwäche des Konsums in Japan.

