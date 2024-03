Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Porsche-Aktie mit Hold

Aktienbewertung

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Porsche-Aktie aus.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Ausblick sei allerdings etwas zurückhaltender als angenommen. Die Ziele für den Umsatz und die Margen 2024 liefen auf ein um 3,5 Prozent unter der Markterwartung liegendes operatives Ergebnis (Ebit) hinaus.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:57 Uhr 1,8 Prozent. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 2,44 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 375.491 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2024 legte die Porsche-Aktie um 2,6 Prozent zu. Porsche dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren.

