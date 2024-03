10 vor 9

1. DAX zieht vorbörslich an

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke etwa 0,54 Prozent auf 17.841 Punkte.

2. Börsen in Asien uneins

In Tokio hat der Nikkei 225 letztendlich nur noch marginale 0,06 Prozent nachgegeben auf 38.797,51 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derzeit um 0,47 Prozent zurück auf 3.053,90 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong zieht derweil um 2,64 Prozent an auf 17.026,04 Einheiten.

3. TAG Immobilien rutscht 2023 tiefer in die roten Zahlen als erwartet

TAG Immobilien hat im abgelaufenen Jahr operativ mehr verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Kabinenpersonal will streiken

Die Lufthansa wird vom nächsten Streik ausgebremst: Am Dienstagmorgen um 4.00 Uhr trat das von der Gewerkschaft Ufo organisierte Kabinenpersonal am Frankfurter Flughafen in den Ausstand. Zur Nachricht

5. US-Inflation im Fokus

Spannend wird es an den Börsen am Mittag (13:30 Uhr MEZ), wenn die Inflationsdaten aus den USA für Februar anstehen. "Die überraschend hohen Januar-Zahlen zur US-Inflation haben an den Märkten für Unruhe gesorgt", schrieben die Experten der Commerzbank. Daher werde sich zeigen müssen, inwieweit es sich um Einmaleffekte gehandelt habe oder nicht. Sie selbst erwarten erneut einen recht starken Anstieg der Verbraucherpreise. Und käme es so, dürfte das die US-Notenbank Fed in ihrer abwartenden Haltung gegenüber Leitzinsanpassungen bestätigen und den Markt wohl enttäuschen.

6. Oracle-Aktie nachbörslich stark: Umsatzerwartungen erfüllt

Der US-Softwareriese Oracle hat im abgelaufenen dritten Quartal die Markterwartungen beim Umsatz getroffen. Zur Nachricht

7. FUCHS PETROLUB erhöht nach Gewinnanstieg auch Dividende

Die FUCHS SE hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in Asien und Amerika den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

8. WACKER CHEMIE rechnet 2024 mit weiterem Gewinnrückgang

WACKER CHEMIE rechnet wegen eines weiterhin schwierigen Geschäftsumfeldes für 2024 mit weniger Gewinn. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu - US-Inflationsdaten im Blick

Die Ölpreise sind am Dienstagmorgen leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete im frühen Handel 82,46 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 18 Cent auf 78,11 Dollar.

10. Euro notiert vor US-Inflationsdaten über 1,09 Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0935 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.