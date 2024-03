Hohe Finanzierungskosten

TAG Immobilien hat im abgelaufenen Jahr operativ mehr verdient als im Vorjahr.

Während das bereinigte EBITDA aus der Vermietung im Vergleich zum Vorjahr trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland anstieg, führten höhere Finanzierungskosten im Vergleich zu 2022 zu einem Rückgang der in der Immobilienbrache wichtigen Kennziffer Funds from Operations (FFO I). Unter dem Strich ergab sich nach Neubewertung des Portfolios ein Verlust von 410,9 Millionen Euro. Das war deutlich mehr als der Verlust, den Analysten im Konsens bei 280 Millionen Euro erwartet hatten.

Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Hamburger Wohnimmobilienkonzern, der diese bereits im November mit den Neunmonatszahlen veröffentlicht hatte.

Ebenfalls bekräftigte das MDAX-Unternehmen, dass die Aktionäre für 2023 das zweite Jahr in Folge keine Dividende erhalten sollen. Das hatte TAG ebenfalls bereits im November angekündigt. Die dadurch im Unternehmen verbleibende Liquidität soll zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis sowie zur Finanzierung neuer renditestarker Projekte in Polen verwendet werden. Zuletzt hatte TAG für 2021 je Aktie 0,93 Euro ausgeschüttet.

Im abgelaufenen Jahr erwirtschaftete TAG einen operativen Gewinn FFO I von 171,7 Millionen Euro, nach 189,4 Millionen im Vorjahr. Das Unternehmen hatte eine Spanne zwischen 170 und 174 Millionen Euro bzw 0,98 Euro je Aktie angepeilt.

Die Prognose für den FFO II, der auch das Geschäft in Polen einschließt, konnte TAG durch ein starkes Verkaufsgeschäft dort mit 255,6 Millionen Euro deutlich übertreffen. Angepeilt waren 240 bis 246 Millionen Euro, nach 247,3 Millionen im Jahr 2022.

Im laufenden Jahr soll der FFO I ebenfalls 170 bis 174 Millionen Euro erreichen. Der FFO II wird bei 217 bis 223 Millionen Euro gesehen. Der Rückgang resultiere aus einem prognostizierten geringeren Verkaufsergebnis in Polen.

FRANKFURT (Dow Jones)