Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Der Goldpreis reduzierte sich um 10:10 Uhr um -0,10 Prozent auf 2.178,97 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2.181,25 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Silberpreis um 0,04 Prozent auf 24,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 24,49 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -0,69 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 10:10 Uhr auf 932,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 939,00 US-Dollar lag.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,96 Prozent auf 1.026,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.036,50 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 82,61 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 82,21 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,18 Prozent auf 78,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 77,93 US-Dollar.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,95 US-Dollar am Vortag auf 0,95 US-Dollar nach oben (+0,27Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,82 Prozent auf 4,25 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,28 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,22 US-Dollar am Vortag auf 0,22 US-Dollar nach unten (--0,18 Prozent).

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 0,80 Prozent auf 1,77 US-Dollar, nach 1,76 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,06 Prozent auf 16,46 US-Dollar, nach 16,47 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,38 Prozent auf 70,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 70,01 US-Dollar.

